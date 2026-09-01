24 Канал зібрав головне, що відомо на цей момент.
Що відомо про вибухи у Києві?
Передусім зазначимо, що тривогу в столиці дали о 9:49. Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА на Київ.
Уже за кілька хвилин було чутно звуки вибухів. Згодом мер міста Віталій Кличко зазначив, що у Святошинському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на відкритій території, біля 5-поверхового житлового будинку.
Туди вирушили всі екстрені служби.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.
Слід зауважити, що внаслідок нічного обстрілу Києва та області загалом загинули 12 людей. Серед них – працівники Укрзалізниці. Росія прицільно вдарила балістикою по залізничному депо та інших об'єктах.
Окрім столичного регіону, під атакою уночі 1 вересня, була Одещина. Там пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Румунією. КПП "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.
"Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо", – зазначив президент Володимир Зеленський. Він додав, що серед жертв обстрілу є громадянин Індії.