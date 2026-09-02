Об этом сообщает Суспильне.
Что известно о взрывах в Киеве
Громкие взрывы в украинской столице прогремели примерно в 7:25.
В 7:14 Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА, который направлялся на Киев мимо Коцюбинского.
Российские цели также фиксировались и в других населенных пунктах области. В частности, реактивные дроны летели курсом на Обухов и Бровары.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
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Напомним, что прошлой ночью в столице в результате российского обстрела погибли 8 человек.
Из-за постоянных атак Киев уже готовится к самым сложным сценариям предстоящей зимы и возможному длительному отключению электричества в городе. Власти составляют списки жителей, которым в случае чрезвычайной ситуации понадобится временное убежище. Речь идет о более чем 200 тысячах человек. Предварительное согласие на временный переезд уже дали около 2 000 человек.