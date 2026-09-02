Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибухи у Києві

Гучно в українській столиці було о приблизно о 7:25.

О 7:14 Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА на Київ повз Коцюбинське.

Російські цілі також фіксували й в інших населених пунктах області. Зокрема, реактивні дрони летіли курсом на Обухів та Бровари.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.