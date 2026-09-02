Про це пише Суспільне.
Що відомо про вибухи у Києві
Гучно в українській столиці було о приблизно о 7:25.
О 7:14 Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА на Київ повз Коцюбинське.
Російські цілі також фіксували й в інших населених пунктах області. Зокрема, реактивні дрони летіли курсом на Обухів та Бровари.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.