В Киеве прогремели взрывы: дроны упали на офисные здания в двух районах

Россияне не дают покоя украинским городам. Вечером 10 сентября под обстрелом вновь оказался Киев. В городе раздавались взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев?

Прежде всего, отметим, что для города объявили желтый уровень опасности. Сообщения об угрозе дронов поступило около 18:31. Уже в 18:40 были слышны звуки взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что в Киеве работают силы ПВО по вражеским беспилотникам.

Находитесь в безопасных местах!,

– призвал Кличко.

Заметим, что позже мэр рассказал о первых последствиях атаки. Так, в Оболонском районе БПЛА упал на двухэтажное офисное здание.

Также стало известно о попадании еще одного БПЛА в кровлю 4-этажного бизнес-центра в Соломенском районе.

Где сейчас тревога: смотрите карту

При этом напомним, что утром Киев уже был под ударом россиян. Вражеский беспилотник атаковал АЗС вблизи ТЦ "Республика". Накануне, 9 сентября, дроны попадали по многоэтажкам города. К сожалению, было известно о пострадавших.

Россияне также цинично обстреливают торгово-развлекательные центры – прилет произошел, в частности, в Павлограде. Там вспыхнул пожар, погибли четыре человека, еще более 60 получили ранения. Под ударом был и ТЦ в Сумах – его оккупанты атаковали дважды: 10 и 9 сентября.

Последствия фиксировали и в Днепре – город также несколько раз в день подвергался обстрелам. Взрывы гремели и в Луцке.