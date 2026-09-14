В Киеве прогремели повторные взрывы: дрон упал в одном из районов
Вражеские войска продолжают терроризировать города Украины. Вечером 14 сентября в Киеве прогремели взрывы.
В столице работали средства ПВО. Об этом сообщил Виталий Кличко.
Что известно о взрывах в Киеве?
Заметим, что в городе в 17.37 прозвучала воздушная тревога. Сообщалось о дроновой угрозе. Воздушные силы со своей стороны фиксировали движение реактивного БпЛА курсом на столицу с севера.
От взрывов киевляне содрогнулись уже около 17:47. О работе ПВО сообщили в КМВА. Позже, в 17:58 были слышны новые взрывы.
Отбой тревоги в городе был дан в 18:04. Мэр Киева Виталий Кличко спустя некоторое время уточнил, что в Днепровском районе российский БПЛА упал на открытой территории, в зеленой зоне. На место отправились экстренные службы.
Обратите внимание! Дроны атакуют Украину почти непрерывно. О том, куда движутся российские цели, читайте в хронологии 24 канала.
Следует также напомнить и о других атаках на украинские города. Под обстрелом оказался, в частности, Павлоград. Там в результате прилета вспыхнул пожар. К сожалению, один человек погиб, еще 5 ранены.
Кроме того, российские войска утром 14 сентября атаковали Прилуки в Черниговской области. В результате удара есть погибшие и раненые.