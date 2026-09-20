В Киеве прогремели взрывы

Российский террор не прекращается 20 сентября. Под прицелом врага оказался Киев. В столице несколько часов длилась тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о ситуации в городе.

Что известно об атаке на столицу?

Прежде всего заметим, что около 8 утра в Киеве объявили тревогу. На город летели дроны, и сохранялся желтый уровень угрозы.

Воздушные силы неоднократно предупреждали о движении беспилотников в Киевской области. Около 12:56 было известно о движении реактивного БПЛА в направлении Киева с юга. Уже через несколько минут после этого киевляне слышали взрывы.

Виталий Кличко отметил, что в столице работают силы ПВО. При этом он добавил, что в Киев заходят новые дроны и призвал города находиться в укрытиях.

А в 13:30 дали отбой воздушной тревоги для столицы.

Следует уточнить, что на момент публикации информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, власти смогут сообщить об этом впоследствии. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Важно! Обстрел украинских городов продолжается почти беспрерывно. Да, о движении враждебных воздушных целей можете оперативно узнавать в хронологии 24 Канала.

Где еще было громко в результате российских ударов?

Атака началась вечером 19 сентября и продолжалась всю ночь. В общей сложности российские войска запустили 138 ударных беспилотников, среди которых были "Шахеды", "Герберы" и дроны-имитаторы "Пародия". При этом около половины запущенных аппаратов были реактивны.

Утром взрывы гремели в Киевской области. Последствия фиксировались в Фастовском и Вышгородском районах. К утру 20 сентября российские ударные дроны попали в объект железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области. В результате удара там вспыхнул пожар.

Вечером 20 сентября русские войска также атаковали торговый центр "Новый континент" в Днепре. В результате попадания в здании возник масштабный пожар. По данным местных властей, пострадали пять человек.