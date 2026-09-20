Мер Києва Віталій Кличко інформує про ситуацію в місті.

Що відомо про атаку на столицю?

Передусім зауважимо, що близько 8-ї ранку у Києві оголосили тривогу. На місто летіли дрони, тож зберігався жовтий рівень загрози.

Повітряні сили неодноразово попереджали про рух безпілотників на Київщині. Близько 12:56 було відомо про рух реактивного БпЛА в напрямку Києва з півдня. Уже за кілька хвилин після цього кияни чули вибухи.

Віталій Кличко зазначив, що в столиці працюють сили ППО. При цьому він додав, що на Київ заходять нові дрони й закликав містях перебувати в укриттях.

А о 13:30 врешті-решт дали відбій повітряної тривоги для столиці.

Слід уточнити, що станом на момент публікації інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, влада зможе повідомити про це згодом. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Важливо! Обстріл українських міст триває майже безперервно. Так, про рух ворожих повітряних цілей можете оперативно дізнаватися в хронології 24 Каналу.

Де ще було гучно внаслідок російських ударів?

Атака розпочалася ще ввечері 19 вересня та тривала всю ніч. Загалом російські війська запустили 138 ударних безпілотників, серед яких були "Шахеди", "Гербери" та дрони-імітатори "Пародія". При цьому близько половини запущених апаратів були реактивними.

Зранку вибухи гриміли на Київщині. Наслідки фіксували у Фастівському й Вишгородському районах. Під ранок 20 вересня російські ударні дрони влучили в об'єкт залізничної інфраструктури у Вінницькій області. Внаслідок удару там спалахнула пожежа.

Увечері 20 вересня російські війська також атакували торговельний центр "Новий континент" у Дніпрі. Внаслідок влучання у будівлі виникла масштабна пожежа. За даними місцевої влади, постраждали п'ятеро людей.