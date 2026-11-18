Вражеские войска продолжают терроризировать города Украины. Во время дроновой тревоги в Киеве были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев?

Воздушная тревога желтого уровня была объявлена ​​для столицы около 15:51. Воздушные силы предупреждали о движении реактивных БПЛА на регион. Уже около 15:54 в Киеве раздались взрывы.

Мэр города Виталий Кличко отметил, что в столице работают силы ПВО. В 16.01 дали отбой воздушной тревоги. При этом, по информации Кличко, произошло попадание обломков БпЛА по жилому 28-этажному дому в Печерском районе на уровне 11 этажа.

"Также в Печерском районе падение обломков в парковой зоне", – добавил мэр.

Где еще гремели взрывы?

18 ноября российские войска атаковали Ровно ударными дронами. В результате обстрела более 80 населенных пунктов на севере Ровенщины остались без электроснабжения.

В тот же день россияне ударили по рынку в Златополе Харьковщины. Пострадали 12 человек.

Ночью под атакой также оказался промышленный объект в Житомирской общине. После попадания возник пожар, который спасатели тушили под угрозой повторных ударов.