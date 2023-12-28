В одном из детсадов Киева произошла авария: правоохранители открыли производство
Источник:КМВА
В одном из детских садов Шевченковского района произошла авария. Предварительно во время аварии в этом садике строили укрытие.
По предварительной информации, просела часть стены здания садика.
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Подробности аварии в садике
Инцидент произошел в детском саду в Шевченковском районе. На фото видно, что просела часть стены здания.
Специалисты обследуют заведение, чтобы объективно установить реальные масштабы повреждений и впоследствии спланировать сроки восстановления.
По предварительным данным, в этом детском саду строилось укрытие. Вероятно, подрядная организация нарушила строительные нормы, которые могли привести к таким последствиям.
Однако окончательные причины, повлекшие аварию, выяснят следователи районного управления полиции. Правоохранители уже открыли соответствующее производство.
Напомним, что недавно в Киеве произошел схожий инцидент. Во время воздушной тревоги в школьном укрытии произошел обвал потолка.
Обвал потолка в школьном укрытии: что известно
- 22 декабря в укрытии киевской школы обвалившийся потолок. В тот момент была воздушная тревога, там находились школьники.
- Известно, что инцидент был вызван прорывом трубы. Легкие плиты быстро впитали воду и набухли. В результате увеличения веса через воду, обвалился сегмент подвесного потолка.
- Начальник КМВА Сергей Попко 23 декабря сообщил, что последствия аварии устранены в полном объеме.
- После этой аварии Попко подписал приказ о проверке всех укрытий.