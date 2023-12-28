В одном из детсадов Киева произошла авария: правоохранители открыли производство

В одном из детских садов Шевченковского района произошла авария. Предварительно во время аварии в этом садике строили укрытие.

По предварительной информации, просела часть стены здания садика.

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Подробности аварии в садике

Инцидент произошел в детском саду в Шевченковском районе. На фото видно, что просела часть стены здания.

Специалисты обследуют заведение, чтобы объективно установить реальные масштабы повреждений и впоследствии спланировать сроки восстановления.

По предварительным данным, в этом детском саду строилось укрытие. Вероятно, подрядная организация нарушила строительные нормы, которые могли привести к таким последствиям.

Однако окончательные причины, повлекшие аварию, выяснят следователи районного управления полиции. Правоохранители уже открыли соответствующее производство.

Напомним, что недавно в Киеве произошел схожий инцидент. Во время воздушной тревоги в школьном укрытии произошел обвал потолка.

Обвал потолка в школьном укрытии: что известно