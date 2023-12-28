За попередньою інформацією, просіла частина стіни будівлі садочка.

Дивіться також На ділянці метро "Почайна" – "Тараса Шевченка" просідають тунелі: чим це загрожує

Подробиці аварії в садочку

Інцидент трапився в дитячому садочку у Шевченківському районі. На фото видно, що просіла частина стіни будівлі.

Наразі фахівці обстежують заклад, щоб об'єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень та згодом спланувати строки відновлення.

За попередніми даними, в цьому дитячому садочку будувалося укриття. Ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до таких наслідків.

Однак остаточні причини, які призвели до аварії, з'ясують слідчі районного управління поліції. Правоохоронці вже відкрили відповідне провадження.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві стався схожий інцидент. Під час повітряної тривоги в шкільному укритті стався обвал стелі.

Обвал стелі у шкільному укритті: що відомо