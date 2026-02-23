При участии Зеленской и духовного советника Трампа: как прошла международная конференция по правосудию

В Киеве накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины прошла конференция по вопросам правосудия. На мероприятии обсудили, в частности, как привлечь Россию к ответственности за военные преступления.

Отдельное внимание на конференции по правосудию было уделено, в частности Первой леди Украины Еленой Зеленской, тому, как вернуть украинских детей, которые были похищены во время войны. Об этом и о других важных вопросах, которые поднимали спикеры мероприятия, рассказала ведущая 24 Канала София Назаренко.

Как Россия должна ответить, за содеянное в Украине?

Среди участников конференции был личный духовный советник Дональда Трампа Марк Бернс, который выступил с проукраинскими заявлениями, призвав усилить поддержку Киева.

Я очень четко заявил всему миру: "Мы должны вооружить Украину до зубов и сделать все, чтобы ни одно зло больше никогда не смогло ступить на священную, суверенную землю государства, которую мы называем Украиной,

– подчеркнул Бернс.

Также к международным партнерам обратился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который считает, что именно справедливость должна помочь завершить эту войну и будет залогом длительного, достойного мира, над которым работает Украина.

Сибига считает, что ответственность за совершенные военные преступления должно понести как военное руководство страны-агрессора, так и российские солдаты, которые пришли с войной на украинскую землю.

"Эта война доказала, что международное право не может быть просто декларацией, оно должно быть ультимативным, обязательным, а его нарушение – влечь за собой реальные последствия", – подчеркнул глава МИД.

Что известно о возвращении детей из ВОТ в Украину?

Первая леди Украины Елена Зеленская в своем выступлении отметила, что именно дети сегодня становятся основной целью россиян. Их не только похищают, они и погибают в результате массированных ракетных обстрелов Украины.

Детство наших детей проходит под российскими атаками. К сожалению, они могут распознавать звуки ракет, дронов, выходы ПВО. И это совсем не то, чему мы хотели научить их,

– подчеркнула Зеленская.

Первая леди подчеркнула, что из-за войны, которую ведет Россия против Украины, погибло уже 685 детей и более 2 тысяч получили ранения. Часто эти ранения требуют протезирования и иногда поддержки на всю жизнь.

Во время конференции также показали фильм со свидетельствами украинских детей, которых в начале полномасштабного вторжения похитила российская армия. К счастью, их все же удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Обратите внимание! Генассамблея ООН в декабре 2025 года приняла резолюцию с требованием к России немедленно вернуть всех украинских детей, которые были незаконно депортированы или принудительно перемещены. В документе указано, что страна-агрессор должна прекратить принудительные перемещения детей, развод их с семьями или законными опекунами, изменения личного статуса, в частности гражданства, усыновления или размещения в приемных семьях.

По данным уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросу прав человека Дмитрия Лубинца, сейчас официально 20 тысяч украинских детей похитила Россия. Речь идет только о тех детях, которых нашла Украина. Реальная цифра может быть значительно больше, поскольку этот процесс начался не в 2022-м, а еще в 2014 году.

В то же время уже 2003 ребенка удалось вернуть с ВОТ на подконтрольную территорию Украины, и в этом помогают международные партнеры. В частности благодаря усилиям Катара домой вернулись 83 украинских ребенка. Также Первая леди США Мелания Трамп активно помогает в этом важном вопросе. Именно три последние группы детей были возвращены при ее содействии.

