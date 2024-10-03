В Киеве работает ПВО: обломки повредили многоэтажку
Источник:КГВА
Киев ночью 3 октября атаковали российские ударные дроны-камикадзе. В столице работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В то же время в городе фиксируют падение обломков.
К теме Враг запустил "Шахеды", была угроза баллистики: в Киеве и ряде областей тревога
Что известно о работе ПВО в столице
Начальник КГВА сообщил, что продолжается угроза применения ударных БПЛА для Киева.
В городе работало ПВО. В результате падения обломков в Деснянском районе города предварительно, повреждена многоэтажка,
– отметил генерал.
На месте происшествия без пожара. Информация о последствиях еще уточняют.
Впоследствии Попко написал, что в результате падения обломков возле жилого дома видимые повреждения здания отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала.
К слову, украинская противовоздушная оборона также работает по вражеским целям и в Киевской области. В ОВА призвали граждан находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также позаботиться о собственной безопасности и соблюдать информационную тишину.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.