В Киеве работает ПВО: обломки повредили многоэтажку

Киев ночью 3 октября атаковали российские ударные дроны-камикадзе. В столице работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В то же время в городе фиксируют падение обломков.

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Что известно о работе ПВО в столице

Начальник КГВА сообщил, что продолжается угроза применения ударных БПЛА для Киева.

В городе работало ПВО. В результате падения обломков в Деснянском районе города предварительно, повреждена многоэтажка,

– отметил генерал.

На месте происшествия без пожара. Информация о последствиях еще уточняют.

Впоследствии Попко написал, что в результате падения обломков возле жилого дома видимые повреждения здания отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала.

К слову, украинская противовоздушная оборона также работает по вражеским целям и в Киевской области. В ОВА призвали граждан находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также позаботиться о собственной безопасности и соблюдать информационную тишину.

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