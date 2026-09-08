В Киеве работает ПВО

Россия продолжает проводить атаки на Украину с помощью беспилотников. Вечером 8 сентября в Киеве раздались взрывы.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Что известно о взрывах в Киеве

Воздушная тревога в Киеве 8 сентября длится почти целый день. Последняя началась еще в 15:33 после непродолжительного отбоя.

Периодически Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА в направлении города в сетях области.

В частности, в 19:32 реактивный БПЛА двигался по западному курсу в районе Вишневого, еще несколько – на Бровары и Борисполь с востока, впоследствии – в направлении центра Киева с юга.

В 19:39 стало известно, что в столице работает ПВО.

Просим находиться в укрытиях,

– призвали в КГВА.

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Напомним, что с ночи в Киеве уже известно о 29 пострадавших и 5 погибших. Только в результате ночного комбинированного удара в городе повреждено более полусотни объектов.