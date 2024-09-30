Враг снова атакует "Шахедами": где летят вражеские дроны

30 сентября 2024, 22:17
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Автор: Ирина Чеботникова

Оккупанты запустили "Шахеды". Одновременно с этим была угроза баллистики. 24 Канал расскажет, для каких регионов существует опасность вечером 30 сентября.

Тревога из-за баллистики уже была в Киеве утром 30 сентября. А до этого всю ночь летали “Шахеды”. К сожалению, производство вражеских дронов будет только увеличиваться.

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Тревога в Украине вечером 30 сентября

Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога!
– написали Воздушные силы в 22:16.

Примерно через 20 минут прозвучал отбой. Впрочем, россияне параллельно запустили дроны, 24 Канал освещает детали вражеской атаки.

23:20, 30 сентября

Тревога снова распространяется на Север

23:19, 30 сентября

Где сейчас летят "Шахеды" - данные ВС

  • Новая группа БпЛА на Херсонщине! Курсом северо-западным.
  • БпЛА на севере Херсонской области. Пересекают границу Николаевской области.
  • БпЛА на Сумщине движутся в направлении Полтавской области. Курс западный.
23:05, 30 сентября

"Шахеды" с Сумщины курсом на Полтавщину.

22:58, 30 сентября

"Шахеды" на Херсонщине направляются на запад.

22:44, 30 сентября

Отбой по угрозе баллистики.

22:40, 30 сентября

Дроны летят на Полтавщину, – мониторы.

22:38, 30 сентября

Воздушные силы подтвердили данные о пусках ударных дронов.

"Шахеды" на юге Сумщины направляются в сторону запада,
– написали они.

22:35, 30 сентября

Мониторинговые каналы пишут о первых БПЛА в воздушном пространстве Украины, которые заходят через Сумскую область.

22:31, 30 сентября

В каких областях сейчас тревога

22:31, 30 сентября

Тревога распространяется и на Юг.

22:28, 30 сентября

Активность вражеской тактической авиации на Херсонщине, есть угроза применения авиационных средств поражения.

22:16, 30 сентября

Тревога в Киеве и на Севере Украины из-за баллистики.