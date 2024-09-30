Враг снова атакует "Шахедами": где летят вражеские дроны

Оккупанты запустили "Шахеды". Одновременно с этим была угроза баллистики. 24 Канал расскажет, для каких регионов существует опасность вечером 30 сентября.

Тревога из-за баллистики уже была в Киеве утром 30 сентября. А до этого всю ночь летали “Шахеды”. К сожалению, производство вражеских дронов будет только увеличиваться.

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Тревога в Украине вечером 30 сентября

Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога!

– написали Воздушные силы в 22:16.

Примерно через 20 минут прозвучал отбой. Впрочем, россияне параллельно запустили дроны, 24 Канал освещает детали вражеской атаки.