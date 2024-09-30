Враг снова атакует "Шахедами": где летят вражеские дроны
Оккупанты запустили "Шахеды". Одновременно с этим была угроза баллистики. 24 Канал расскажет, для каких регионов существует опасность вечером 30 сентября.
Тревога из-за баллистики уже была в Киеве утром 30 сентября. А до этого всю ночь летали “Шахеды”. К сожалению, производство вражеских дронов будет только увеличиваться.
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Тревога в Украине вечером 30 сентября
Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога!
– написали Воздушные силы в 22:16.
Примерно через 20 минут прозвучал отбой. Впрочем, россияне параллельно запустили дроны, 24 Канал освещает детали вражеской атаки.
"Шахеды" с Сумщины курсом на Полтавщину. "Шахеды" на Херсонщине направляются на запад. Отбой по угрозе баллистики. Дроны летят на Полтавщину, – мониторы. Воздушные силы подтвердили данные о пусках ударных дронов. "Шахеды" на юге Сумщины направляются в сторону запада, Мониторинговые каналы пишут о первых БПЛА в воздушном пространстве Украины, которые заходят через Сумскую область. Тревога распространяется и на Юг. Активность вражеской тактической авиации на Херсонщине, есть угроза применения авиационных средств поражения. Тревога в Киеве и на Севере Украины из-за баллистики.
Тревога снова распространяется на Север
Где сейчас летят "Шахеды" - данные ВС
– написали они.
В каких областях сейчас тревога
"Шахеды" с Сумщины курсом на Полтавщину.
"Шахеды" на Херсонщине направляются на запад.
Отбой по угрозе баллистики.
Дроны летят на Полтавщину, – мониторы.
Воздушные силы подтвердили данные о пусках ударных дронов.
"Шахеды" на юге Сумщины направляются в сторону запада,
Мониторинговые каналы пишут о первых БПЛА в воздушном пространстве Украины, которые заходят через Сумскую область.
Тревога распространяется и на Юг.
Активность вражеской тактической авиации на Херсонщине, есть угроза применения авиационных средств поражения.
Тревога в Киеве и на Севере Украины из-за баллистики.