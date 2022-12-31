В Киеве раздаются взрывы между жилыми домами: есть погибший

Оккупанты 31 декабря снова массово атакуют Украину ракетами. Взрывы слышали уже в Киеве.

Взрывы раздались около 14:00. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Людям нужно оставаться в укрытиях.

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10 взрывов в Киеве

Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. По предварительной информации, есть погибший и несколько пострадавших женщин. Медики госпитализируют их.

Reuters сообщает, что в столице слышали десять взрывов. В мониторинговых группах пишут о попадании.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Печерском и Голосеевском районах раздались взрывы. В КГГА отметили, что есть разрушение, повреждение получила гостиница возле станции метро "Дворец Украины"

Взрывы в других городах