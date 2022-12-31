В Киеве раздаются взрывы между жилыми домами: есть погибший
Оккупанты 31 декабря снова массово атакуют Украину ракетами. Взрывы слышали уже в Киеве.
Взрывы раздались около 14:00. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Людям нужно оставаться в укрытиях.
Важно В Киевской области и еще в нескольких областях сообщают о работе ПВО
10 взрывов в Киеве
Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. По предварительной информации, есть погибший и несколько пострадавших женщин. Медики госпитализируют их.
Reuters сообщает, что в столице слышали десять взрывов. В мониторинговых группах пишут о попадании.
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Печерском и Голосеевском районах раздались взрывы. В КГГА отметили, что есть разрушение, повреждение получила гостиница возле станции метро "Дворец Украины"
Взрывы в других городах
- В Николаеве тоже слышали взрывы. Мэр города Александр Сенкевич отметил, что информацию уточняют.
- Хмельницкий атаковали вражеские дроны. Известно о раненых.
- Глава Житомирской ОВА Виталий Бунченко сообщил , что Воздушные силы успешно отработали на территории области.
- По неофициальной информации, работу ПВО фиксируют также в Винницкой, Харьковской, Тернопольской и Херсонской областях.