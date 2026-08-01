Об этом сообщают СМИ и местные власти.

Что известно о взрывах в Киеве?

Воздушную тревогу в столице объявили в 1:20. Тогда Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении реактивных БПЛА к региону.

Однако впоследствии добавилась угроза применения баллистического оружия.

Уже через несколько минут СМИ писали о серии взрывов в Киеве.

В 1:36 атаку подтвердил мэр Виталий Кличко.

Взрывы в городе. Киев подвергся баллистической атаке.

Находитесь в укрытиях!

– добавил мэр.

В 1:45 в столице прогремели повторные взрывы. В соцсетях писали о движении ракет на Киев с севера.



Через несколько минут, в 2:06, в Киеве раздалась очередная мощная серия взрывов. Местные паблики сообщают, что в некоторых районах столицы отключились вода и свет.

Россия продолжила атаку, поэтому в 2:17 киевляне снова услышали звуки взрывов.

Каковы последствия атаки на столицу?

Впоследствии в КГГА сообщили о последствиях атаки на город. В Соломенском районе Киева произошло возгорание в 6-этажном здании. В то время как в Голосеевском и Дарницком обломки упали на территории нежилой застройки.

В Соломенском районе горят автомобили на парковке. В Дарницком районе ракета попала на территорию нежилой застройки. В Шевченковском районе пожар на автомойке, – Кличко.

В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме заблокированы люди, добавил Кличко. Также во дворе жилого дома возник пожар.

По словам мэра, экстренные службы направляются на место.

Напомним, вечером 31 июня вражеские войска нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Полтаве. К счастью, в это время сотрудники находились в укрытиях, поэтому погибших и пострадавших нет. Помимо попадания по логистическому объекту, зафиксирован также удар по территории одного из промышленных предприятий в Миргородском районе.