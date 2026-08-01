Про це пишуть ЗМІ та місцева влада.

Що відомо про вибухи у Києві?

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 1:20. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних БпЛА на регіон.

Втім згодом додалась загроза застосування балістичного озброєння.

Вже за декілька хвилин ЗМІ писали про низку вибухів у Києві.

О 1:36 атаку підтвердив міський голова Віталій Кличко.

Вибухи в місті. Київ під атакою балістики.

Перебувайте в укриттях!,

– додав мер.

О 1:45 у столиці прогриміли повторні вибухи. ПС писали про рух балістики на Київ з півночі.



За декілька хвилин, о 2:06, у Києві було чутно чергову потужну серію вибухів. Місцеві пабліки повідомляють, що у деяких районах столиці зникло водопостачання та світло.

Росія продовжила атаку, тож о 2:17 кияни знову чули звуки вибухів.

Які наслідки атаки на столицю?

Згодом у КМДА проінформували про наслідки атаки на місто. В Солом'янському районі Києва сталося загоряння у 6-поверховій будівлі. Тоді як у Голосіївському та Дарницькому уламки впали на території нежитлової забудови.

У Солом'янському районі палають авто на парковці. У Дарницькому влучання на територію нежитлової забудови. У Шевченківському районі пожежа на автомийці, – Кличко.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети в п'ятиповерховому будинку заблоковані люди, додав Кличко. Також у дворі житлового будинку виникло загоряння.

За словами міського голови, екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо, ввечері 31 червня ворожі війська вгатили по терміналу "Нової пошти" у Полтаві. На щастя, у цей час співробітники перебували в укриттях, тож загиблих і постраждалих немає. Окрім влучання по логістичному об'єкту, зафіксовано також удар по території одного з промислових підприємств у Миргородському районі.