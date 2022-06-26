В Шевченковском районе Киева прогремели взрывы: находитесь в укрытии

Утром 26 июня в Киеве раздались взрывы. Оставайтесь в укрытии, пока не будет сигнала об отбое тревоги. Это может спасти вам жизнь.

Российские захватчики в очередной раз атаковали Киев. Об этом сообщили очевидцы, а также находящиеся в столице редакторы 24 канала.

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Враг нанес удары во время воздушной тревоги

Около 05:38 в большинстве регионов, а затем по всей территории Украины раздались сигналы о воздушной тревоге. Спустя почти час появилась информация, что враг атаковал Киев.

В своем телеграме активист Сергей Стерненко отметил, что в столице на момент написания новости было 4 "прилета". Также он добавил, что увидел "большое черное облако".

Вскоре ракетные обстрелы прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе столицы. На место уже отправились бригады скорой помощи, а также спасатели. Глава городского совета добавил, что остальную информацию он озвучит позже.

В 07:01 Кличко отметил, что в настоящее время из двух домов проводится эвакуация жителей.

Заметим, что в Киеве взрывы прогремели дважды за этот месяц. Впервые с конца апреля враг атаковал столицу 5 июня. Тогда ракетные удары нанесли как по самой области, так и по областному центру.

Мы не устаем подчеркивать, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытии. Оставайтесь в безопасном месте, пока не прозвучит сигнал об отбое. Это однозначно может спасти вам жизнь.

Кроме того, ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте на видео прилеты вражеских ракет, а также работы ПВО. Если у вас и возникло такое желание, то не выкладывайте соответствующие материалы в сеть. Не помогайте своими публикациями врагу.

Отмечаем, что риск ракетных ударов все еще чрезвычайно высок. Враг бьет как из акватории Черного моря, так и с территории Беларуси. Кроме того, не прекращаются атаки с временно оккупированных территорий. Так, вечером 25 июня россияне атаковали Сарны на Ровенщине.

Враг "демилитаризировал" СТО и убил нескольких человек

Детали о российской атаке по Сарнам рассказал глава Ровненской ОВА Виталий Коваль. Он отметил, что враг попал ракетами в СТО с мойкой, а также сервис по ремонту автомобилей. К сожалению, в этот момент на объектах работали люди.

Известно, что по предварительной информации в результате вражеского удара погибли три человека. Еще четверо получили ранения. Причем двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Что касается самих объектов, то они подверглись немалым разрушениям. Так, в здании СТО практически полностью уничтожена стена. В результате обрушилась часть сооружения. На видео, выложенном в сети, можно увидеть последствия удара. Видно, как обломки кровли СТО, а также боеприпасы буквально разбрасывались на большое расстояние вокруг.

Последствия ракетного удара по Сарнам на Ровенщине: смотрите видео

Здание автомастерской тоже не выдержало удара. В нем рухнули железные конструкции, а также перекрытия. Кроме того, известно об уничтоженных в результате атаки грузовиках.

Предыдущая ночь была крайне беспокойной для всех без исключения украинцев. Прежде всего потому, что за нее звучали воздушные тревоги. Более того, в ряде городов раздались взрывы. А все потому, что враг нанес десятки ракетных ударов.

По Украине выпустили 48 крылатых ракет

В ночь на 25 июня россияне – в основном с территории Беларуси – атаковали ряд областей. Речь идет о Львовщине, Киевщине, Черниговщине, Житомирщине, Харьковщине, а также городе Николаеве.

Как отметили в Офисе Президента, таким образом российские захватчики стремятся запугать украинцев. Их цель – вызвать у наших граждан панические настроения. Более того, враг хочет, чтобы все мы его боялись еще больше. Но, заметил Михаил Подоляк, в нашем государстве обязательно накажут все зло, ведь знают его в лицо.

Достойно внимания – что известно о масштабных ракетных обстрелах 25 июня: смотрите видео