В Киеве прогремели взрывы

Вечером 4 сентября Россия атаковала Киев. Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении дронов к городу.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Что известно о российской атаке?

Отметим, что в 21:10 в Киеве объявили воздушную тревогу. Военно-воздушные силы сообщили об угрозе со стороны реактивных БПЛА для города.

В 21:18 в столице раздались взрывы.

Киевляне услышали повторные звуки взрывов в 22:19. На данный момент официальные источники не сообщают о последствиях вражеской атаки.

Где сейчас угроза: смотрите карту

Напомним, что днём 4 сентября Россия атаковала центр Киева. Дрон повредил центральное здание Службы безопасности Украины в Шевенковском районе. Президент подчеркнул, что беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ.