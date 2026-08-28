В Киеве раздались взрывы: столицу атаковали реактивные БПЛА

Россия продолжает терроризировать украинские города. В Киеве 28 августа в очередной раз объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах.

Какая ситуация в Киеве?

В пятницу, 28 августа, в 16.45 в столице прозвучала воздушная тревога. ПС сообщили об угрозе реактивных беспилотников.

Около 16:53 в Киеве раздались взрывы. Также их слышали в 16.58. По состоянию на 17:12 в городе сохраняется угроза.

С начала дня в столице прозвучала уже 10-я тревога. В четверг, 27 августа, в Киеве ее объявляли 13 раз.

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В каких областях угроза: смотрите карту

Также 28 августа российские войска нанесли удар по Сумам, предварительно применив реактивную систему залпового огня. В Заречном районе города повреждены склады и транспорт. 7 пострадавших госпитализировали, 1 из них находится в тяжелом состоянии.