В Киеве раздались взрывы

Взрывы всколыхнули столицу. Россия атакует ударными беспилотниками.

В течение дня оккупанты атаковали Киевскую область реактивными дронами. Около 18:23 воздушную тревогу объявили и в Киеве.

Что известно о взрывах в Киеве?

В 18:10 Воздушные силы сообщили, что реактивный БПЛА мимо Борисполя двигается курсом на Киев.

В 18:17 в Киевской области группа реактивных БПЛА направлялась на Васильков.

В 18:31 реактивный БПЛА двигался мимо Глевахи в северном направлении.

Около 18:34 в Киеве прогремели взрывы.

Также работу ПВО было слышно в Киевской области.

Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО,

– говорилось в сообщении ОВА в 18:38. Повторные взрывы потрясли город около 18:41.

Мониторинговые каналы сообщают, что один реактивный дрон следует в направлении Святошино/Академгородка/Бучи.

По состоянию на 18:49, по данным мониторов:

один дрон кружит на западных окрестностях правобережья столицы;

еще один БпЛА следует на Житомир;

реактивный БпЛА перелетает из Киевщины на Житомирщину;

реактивный БПЛА на границе Киевщины и Черниговщины.

Напомним, что ночью Россия в очередной раз атаковала Киев и область баллистическими ракетами.

В Киеве в результате обстрела пострадали 4 человека, 3 из них госпитализировали. В Голосеевском районе спасатели ликвидировали пожары, возникшие из-за атаки.

В Броварском районе, в селе Пуховка, в результате вражеской атаки возник пожар в двухэтажном частном жилом доме. Огнем уничтожены дом, две беседки и два легковых автомобиля. К сожалению, погибли три человека, среди них ребенок 2022 года рождения. Также три человека пострадали.