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24 Канал Главные новости Россия атаковала Киев: пострадали два человека, в том числе 12-летний ребенок
3 сентября, 16:56
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Обновлено - 17:27, 3 сентября

Россия атаковала Киев: пострадали люди, среди них 12-летний ребенок

Даниил Жоров

Россия продолжает наносить удары по украинским городам. Днем 3 сентября взрывы были слышны в столице.

Об этом сообщил 24 Канал. 

Что известно о российской атаке? 

В четверг, 3 сентября, в 15:40 в столице объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что на город летят реактивные БПЛА. 

Около 15:50 в Киеве раздались взрывы. В 16:11 Киевская городская военная администрация сообщила, что в городе работает ПВО. 

Просим оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, 
– подчеркнули в КГВА.

В 16:53 они сообщили, что в результате падения обломков во время российского удара были повреждены автомобили. Также ранения получил 12-летний ребенок.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки дрона упали на проезжую часть дороги. Экстренные службы направляются на место. Он заявил, что повреждены 2 автомобиля. Также мэр Киева отметил, что, по имеющимся данным, есть 2 пострадавших.

 Где сейчас существует угроза: смотрите карту

 Напомним, что утром 3 сентября военные страны-агрессора также нанесли удар по Киевской области. В результате вражеского удара есть пострадавшие. 

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