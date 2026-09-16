В Киеве раздались взрывы
Россия атакует Киев ударными дронами. В столице прогремели взрывы.
Около 06:53 для Киева объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.
Что известно о взрывах в Киеве?
Около 06:54 Воздушные силы сообщили, что реактивный БПЛА заходит в Киев со стороны Коцюбинского.
Вскоре в столице прогремели взрывы.
В 07:05 мониторы писали о движении двух реактивных дронов в направлении города.
Напомним, ночью столица тоже была под ударом. В Святошинском районе из-за российской атаки вспыхнуло складское здание.
Заметим, что в последние месяцы Россия прицельно бьет по логистике, складам, а также АЗС Киева и области.
По словам временного руководителя КГВА Андрея Ткачева, с начала года российская армия повредила 16 автозаправочных станций в Киеве. Он добавил, что угрозы дефицита топлива пока нет.
К слову, АЗС Киевской области теперь смогут закрываться еще до объявления воздушной тревоги.
Сотрудники заправок получат доступ к специальной системе, которую используют Силы обороны. Она в реальном времени будет показывать информацию о воздушных угрозах.
Это позволит работникам АЗС быстрее реагировать на опасность и при необходимости прекращать заправку еще до объявления официальной тревоги.
Такое решение принял Совет обороны Киевской области при координации Киевской ОВА.