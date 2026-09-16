В Киеве раздались взрывы

Россия атакует Киев ударными дронами. В столице прогремели взрывы.

Около 06:53 для Киева объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Что известно о взрывах в Киеве?

Около 06:54 Воздушные силы сообщили, что реактивный БПЛА заходит в Киев со стороны Коцюбинского.

Вскоре в столице прогремели взрывы.

В 07:05 мониторы писали о движении двух реактивных дронов в направлении города.

Напомним, ночью столица тоже была под ударом. В Святошинском районе из-за российской атаки вспыхнуло складское здание.

Заметим, что в последние месяцы Россия прицельно бьет по логистике, складам, а также АЗС Киева и области.

По словам временного руководителя КГВА Андрея Ткачева, с начала года российская армия повредила 16 автозаправочных станций в Киеве. Он добавил, что угрозы дефицита топлива пока нет.

К слову, АЗС Киевской области теперь смогут закрываться еще до объявления воздушной тревоги.

Сотрудники заправок получат доступ к специальной системе, которую используют Силы обороны. Она в реальном времени будет показывать информацию о воздушных угрозах.

Это позволит работникам АЗС быстрее реагировать на опасность и при необходимости прекращать заправку еще до объявления официальной тревоги.

Такое решение принял Совет обороны Киевской области при координации Киевской ОВА.