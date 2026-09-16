Близько 06:53 для Києва оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Що відомо про вибухи у Києві?

Близько 06:54 Повітряні сили повідомили, що реактивний БпЛА заходить на Київ зі сторони Коцюбинського.

Згодом у столиці прогриміли вибухи.

О 07:05 монітори писали про рух двох реактивних дронів у напрямку міста.

Нагадаємо, що уночі столиця теж була під ударом. У Святошинському районі через російську атаку спалахнула складська будівля.

Зауважимо, що останніми місяцями Росія прицільно б'є по логістиці, складах, а також АЗС Києва і області.

За словами тимчасового керівника КМВА Андрія Ткачова, з початку року російська армія пошкодила 16 автозаправних станцій у Києві. Він додав, що наразі загрози дефіциту палива немає.

До слова, АЗС Київщини тепер зможуть закриватися ще до оголошення повітряної тривоги.

Працівники заправок отримають доступ до спеціальної системи, яку використовують Сили оборони. Вона в реальному часі показуватиме інформацію про повітряні загрози.

Це дозволить працівникам АЗС швидше реагувати на небезпеку та за потреби припиняти роботу заправок ще до оголошення офіційної тривоги.

Таке рішення ухвалила Рада оборони Київщини за координації Київської ОВА.