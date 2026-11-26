Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками. В Киеве утром 26 ноября раздались взрывы.

Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно о взрыве в Киеве

В столице раздался громкий взрыв около 6:59.

А за несколько минут до этого, в 6:55, Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА, следующем курсом на Вышгород/Киев с севера.

Пока о возможных последствиях атаки не сообщалось.

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В то же время поздно вечером 25 ноября россияне направили на Киев "Цирконы". В результате этой баллистической атаки пострадали 7 человек.

Власти сообщили, что в Деснянском районе зафиксировано попадание в здание на территории промзоны. Туда направились экстренные службы.

Также в этом районе, по предварительным данным, был зафиксирован удар по еще одному нежилому зданию. Есть информация о разрушениях и о том, что могут быть пострадавшие. Там также на месте находились экстренные службы.

Впоследствии Кличко заявил о попадании в торговый центр в том же Деснянском районе. В сети писали о попадании в "Проспект" на левом берегу – россияне провели две атаки против него.