Приревновал к знакомому: в Киеве мужчина бросил гранату в женщину
Источник:Полиция Киева
В Киеве вечером 16 апреля раздался взрыв. Выяснилось, что это граната. К сожалению, есть пострадавшие.
В полицию Киева поступила информация о том, что на улице Милославской был слышен взрыв. Затем там нашли женщину и мужчину с телесными повреждениями.
Кстати говоря В Киеве слышали взрыв: после этого разгорелся мощный пожар
Правоохранители выяснили, что взорвалась граната. Мужчина и его знакомая получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте работали профильные службы.
Причина – ревность
Впоследствии в телеграмм-каналах появилась информация, что киевлянин бросил гранату в людей из-за ревности.
Утверждали, что мужчина ревновал свою знакомую, поэтому пытался убить ее вместе с товарищем. Полицейские задержали мужчину. Для розыска и задержания злоумышленника была проведена специальная полицейская операция.
Задержанный мужчина / Фото из телеграмм-канала
Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение по статье "Покушение на умышленное убийство двух или более человек".
Похожий инцидент
Во Львове в жилом доме недавно прозвучал мощный взрыв. Полицейские сообщили, что могла взорваться моглая граната РГН. Взрыв травмировал гостя, 44-летний житель Чернигова.
Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Хозяин дома получил тяжелые травмы.