В Киеве и на Полтавщине взрывы: продолжается угроза баллистического удара во многих областях
Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. В частности, в ночь на 11 августа в Киеве раздавались взрывы.
В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Также есть информация о взрывах в Полтаве.
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Что известно о взрывах в Киеве и на Полтавщине
О взрывах в Киеве сообщили корреспонденты Общественного в 00:34.
В некоторых районах Киева был слышен звук взрыва,
– говорится в сообщении.
Двумя минутами ранее также сообщали о взрывах в Полтавской общине. Уже в 01:04 корреспонденты Общественного сообщили о повторных взрывах. Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения с севера", – написали в ведомстве.
Заметим, что в КМВА писали о работе ПВО на подступах к Киеву. По информации мониторинговых каналов, столицу могли атаковать ракетами КНДР KN-23.
Напомним, что днем 9 августа российские войска ударили по супермаркету в Константиновке. По последним данным, количество погибших в результате удара составляет 14 человек, ранены – 43 человека.
Что известно о ракетах KN-23
- Россияне, вероятно, возобновили применение баллистических ракет КНДР, в частности во время ударов 31 июля. Тогда враг запустил ракету с территории России в направлении Белой Церкви, но она упала на территории Киевской области, вероятно, после взрыва в воздухе.
- Обломки ракеты с маркировкой, которые были найдены на месте, соответствовали остаткам баллистических ракет типа KN-23. Это свидетельствует о возобновлении использования дальнобойного ракетного вооружения от КНДР после пяти месяцев паузы. Последний раз эти ракеты использовались россиянами 27 февраля.
- Ракета KN-23 имеет внешние признаки, похожие на российскую баллистическую ракету 9М723 и южнокорейскую Hyunmoo-2B. Она имеет квазибаллистическую траекторию, достигая высоты около 50 километров. Боевая часть может быть унитарной, кассетной или ядерной.
- США сообщили, что Россия получила баллистические ракеты от Северной Кореи в начале 2024 года и уже использовала их для ударов по Украине. ООН также подтвердила использование северокорейских ракет. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отмечал, что до февраля 2024 года враг применил по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства.