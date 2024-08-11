В Киеве и на Полтавщине взрывы: продолжается угроза баллистического удара во многих областях

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. В частности, в ночь на 11 августа в Киеве раздавались взрывы.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Также есть информация о взрывах в Полтаве.

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Что известно о взрывах в Киеве и на Полтавщине

О взрывах в Киеве сообщили корреспонденты Общественного в 00:34.

В некоторых районах Киева был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Двумя минутами ранее также сообщали о взрывах в Полтавской общине. Уже в 01:04 корреспонденты Общественного сообщили о повторных взрывах. Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера", – написали в ведомстве.

Заметим, что в КМВА писали о работе ПВО на подступах к Киеву. По информации мониторинговых каналов, столицу могли атаковать ракетами КНДР KN-23.

Напомним, что днем 9 августа российские войска ударили по супермаркету в Константиновке. По последним данным, количество погибших в результате удара составляет 14 человек, ранены – 43 человека.

Что известно о ракетах KN-23