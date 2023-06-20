Гром, как взрыв и шквальный ветер: Киев накрыла мощная гроза с градом

Киев около обеда накрыла мощная гроза, сопровождавшаяся шквальным ветром. Киевлян испугал громкий гром в столице, похожий на звуки взрывов.

В результате сильно ливня некоторые улицы Киева начали подтапливать, информирует 24 Канал. Местами в столице Украины падал дождь с градом.

Смотрите также Где в Украине будут грозы, дожди и туманы: прогноз погоды на 21 июня.

Некоторые улицы Киева превратились в озера

В частности, град падал в центре Киева. Киевская городская военная администрация предупредила, что в Киеве ожидается дождь и гроза.

Киев накрыл мощный ливень: смотрите видео

Киевлян предупредили, что порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Поэтому энергетики ДТЭК уже работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении КГВА.

В Киеве падает сильный дождь: смотрите видео

В сети публикуют видео, на которых видно, насколько сильный ливень и сильный ветер.

Ливень в Киеве: смотрите видео

Около 15:05 в Киеве был слышен громкий гром, похожий на звуки взрывов. Однако никаких взрывов в столице в это время не звучало.



В Киеве сильный ливень / Фото 24 Канала

Гидрослужбы Коммунальная корпорация "Киевавтодор" работает в усиленном режиме и дежурит на местах возможных подтоплений. Об этом сообщили в КГВА.

По информации коммунальной корпорации, пока подтоплений в городе нет.

Всего предприятия "Киевавтодора" имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

В то же время в сети публикуют немало видео, где видно, что местами дороги превращаются в озера. В результате наблюдаются сильные пробки, поэтому следует планировать свой маршрут заранее.

Отметим, что с утра 20 июня в столице частично не было света. Дело в том, что аварийно обесточены четыре высоковольтных подстанции ДТЭК "Киевские электросети".

Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины. Клиентов оперативно переключены на резервные источники питания.

В то же время из-за отключения света движение трамваев и троллейбусов происходило с определенной задержкой во времени.