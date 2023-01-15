Дефицит огромен – могут быть экстренные отключения: в Киеве ужасная ситуация со светом
Источник:Yasno
В Киеве после ракетной атаки 14 января сложная обстановка с электроэнергией. В столице из-за дефицита энергии могут быть экстренные отключения.
Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко. Он сообщил, что после массированной атаки России в энергосистеме огромный дефицит генерации.
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В Yasno заявили о значительных разрушениях
В результате повреждений не работает ряд ТЭС. "Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты – пока неизвестно", – написал Коваленко.
Гендиректор Yasno заявил, что проблема настолько серьезна, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности.
"Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать", – добавил он.
Сообщается, что операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы. Вот почему могут использовать экстренные отключения. В то же время, критическая инфраструктура должна быть заживлена.
Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными,
– резюмировал Коваленко.
Россия атаковала Киев
- Российские оккупанты 14 января атаковали Киев ракетами. Враг атаковал Днепровский район, а также обломки ракеты упали в Голосеевском районе. Взрывы в Киеве раздались еще до объявления воздушной тревоги.
- Такие случаи происходят при применении врагом баллистики или С-300, летящих по баллистической траектории. Россияне запускали ракеты по северному направлению. Пуски были недалеко от границы, поэтому ракеты долетели до столицы очень быстро – в считанные минуты. В Украине нет необходимых средств для сбивания таких ракет.
- В Киеве россияне поразили объект критической инфраструктуры. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что во время утренней атаки было попадание в жилую застройку в селе Копылов в Киевской области. В домах местных жителей выбило окна. В результате обстрела Киева и области нет пострадавших.