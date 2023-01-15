Дефицит огромен – могут быть экстренные отключения: в Киеве ужасная ситуация со светом

В Киеве после ракетной атаки 14 января сложная обстановка с электроэнергией. В столице из-за дефицита энергии могут быть экстренные отключения.

Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко. Он сообщил, что после массированной атаки России в энергосистеме огромный дефицит генерации.

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В Yasno заявили о значительных разрушениях

В результате повреждений не работает ряд ТЭС. "Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты – пока неизвестно", – написал Коваленко.

Гендиректор Yasno заявил, что проблема настолько серьезна, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности.

"Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать", – добавил он.

Сообщается, что операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы. Вот почему могут использовать экстренные отключения. В то же время, критическая инфраструктура должна быть заживлена.

Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными,

– резюмировал Коваленко.

Россия атаковала Киев