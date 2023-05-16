В Киеве – серия громких взрывов: не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО

Ночью 16 мая на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Серию громких взрывов слышали жители Киева. Местные власти уверяют, что работают ПВО и призывают не покидать укрытий.

В Киеве и по всей территории Украины раздается воздушная тревога. Около трех ночи жители столицы сообщили о том, что в городе раздается целый ряд взрывов. Призываем не покидать укрытий и оставаться там, пока не будет сигнала об отбое.

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В Киеве работает ПВО

В КГВА отметили, что в столице работает ПВО. Жителей призывают сохранять спокойствие, а также оставаться в убежищах. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам жизнь.

Попробуем в хронологическом порядке рассказать, какая ситуация в столице Украины:

Журналисты 24 Канала, проживающие в Киеве и на Киевщине, рассказали, что звуки взрывов были чрезвычайно мощными. Они также призвали граждан быть ответственными и не фиксировать работу противовоздушной обороны. Берегите себя и верьте в ВСУ и ПВО!Киевская областная военная администрация отмечает, что в области ракетная опасность. Жителей предупреждают о работе ПВО.В мониторинговом канале Monitor отметили, что предварительно в Киев россияне запустили ракеты "Кинжал" с Северного направления. Отметим, что это не официальная информация и требует подтверждения от представителей власти.Поступила информация о том, что взрывы слышали и жители столицы. Сообщалось о работе ПВО.СМИ сообщили о том, что в Киевской области раздались взрывы.Сирены прозвучали в Киеве, а через минуту – в Киевской области.

​Это важно! Ни в коем случае не снимайте на фото и видео работу ПВО. Если же соответствующий соблазн у вас возник, то ни в коем случае не выкладывайте соответствующие материалы в социальные сети. Помните, что вы подыграете врагу и можете сдать позиции нашей противовоздушной обороны.