В Киеве из-за сильного ветра сыпался фасад дома: куски летели на людей и авто
- В Киеве сильный ветер повредил фасад дома, обломки которого падали на людей и автомобили.
- Синоптики предупреждают о дальнейшей непогоде в Киеве и области с дождями и грозами 30 июля.
Непогода снова наделала беды в Киеве. Жители показывают, как шквальный ветер отрывает части зданий.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-сообщества. Людей также напугал сильный звук грозы.
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Что известно о последствиях непогоды в Киеве 29 июля?
В столице бушует сильный ветер. Порывы такие мощные, что срывают фасад в одном из жилых комплексов. Куски здания падают наземь, летят на людей и на машины.
Непогода повредила дом в Киеве: видео из социальных сетей
Также в городе уже долго звучит гроза. Киевляне рассказывают, что еще больше они волновались, когда непогода пришлась на воздушную тревогу и угрозу баллистики, ведь звуки из-за погодного явления были очень громкие.
Сильная гроза в Киеве 29 июля: видео
Также известно, что на Лукьяновке из-за урагана разрушил исторический козырек подъезда бывшего доходного дома Эвелины Шмидт. На него упало дерево, что полностью уничтожило входную группу. Вход в дом временно огражден.
Активисты общественной организации "Настоящий Киев" хотят восстановить крышу и ищут мастеров по работе с металлом. Они отмечают, что дом Шмидт – это последний образец старой застройки улицы и памятником архитектуры.
Поврежденный памятник на Лукьяновке / Фото ОО "Настоящий Киев"
Напомним, непогода в Киеве и области ожидается и в среду, 30 июля. Синоптики предупреждают, что в регионе будет значительный дождь и гроза. В ряде других областей Украины в этот день будут ливни и шквальный ветер.