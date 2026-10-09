В Киеве системы ПВО работали по вражеским дронам

Вечером 9 октября Россия вновь пыталась провести атаку на Киев. Силы противовоздушной обороны вели огонь по воздушным целям.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Какие последствия?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​с 16:55. Жителей города предупредили об угрозе атаки дронов.

Воздушные силы неоднократно сообщали о вражеских беспилотниках на Киевщине, однако некоторые достались самой столице. В частности, один из реактивных БПЛА летел через Киев курсом на Козин, уточнили военные.

Около 19:19 жители столицы могли слышать взрывы.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в безопасных местах!

– призвал Кличко.

В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях атаки.

В конце концов в 19:30 раздался отбой тревоги. Она длилась более 2,5 часа.

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Реактивные дроны врага также нацелились на западные области. В частности, взрыв прогремел в Ивано-Франковске.

Напомним, в результате российской атаки на Ровенщину пострадали семь человек из многодетной семьи. Среди них – подросток в тяжелом состоянии. Жилой дом семьи получил значительные повреждения.