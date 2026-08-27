В Киеве взрывы: к столице полетела баллистика и прорываются реактивные БПЛА

В ночь на 27 августа российская армия обстреливает Киевскую область реактивными дронами. Киев также оказался под угрозой.

Взрывы и работу ПВО слышали жители столицы. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева ночью 27 августа?

Воздушную тревогу в Киеве объявили ночью 27 августа в 01:45. По сообщениям Воздушных сил, к столице направлялись реактивные БПЛА российской армии, в частности курсом на Борисполь и Бровары, также ранее существовала угроза для Василькова.

В столице прогремели взрывы, как сообщили местные сообщества в телеграме. Была слышна и работа сил Противовоздушной обороны. После этого был дан отбой – но ненадолго, так как реактивные дроны полетели в сторону Киева следующими группами.

А около 3 часов ночи Россия начала обстреливать Украину баллистическими ракетами. Сначала взрывы слышали в Запорожье, Павлограде, Кривом Роге и Кременчуге, а затем – в Одессе и Киеве.

О последствиях обстрела на момент публикации ни Киевская городская военная администрация, ни мэр Виталий Кличко не сообщали.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что почти одновременно с Киевом под воздушную атаку дронами попала и Одесская область. Суспільне, в частности, сообщало о взрывах в Одессе. Атака длилась много часов.