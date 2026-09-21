Об этом сообщили в КМВА.

Что известно о взрывах в Киеве?

Россия продолжает террор Киева С утра столицу атакуют российские ударные дроны. Противовоздушная уничтожает беспилотники в небе над городом.

Воздушные силы сообщали, что враждебные цели фиксировались ранее в области и двигались непосредственно на Киев.

Ударный БпЛА мимо Бучи в направлении Киева, курс юго-восточный,

– отметили защитники неба.

В столице продолжается желтый уровень воздушной тревоги, предупреждающий об угрозе БПЛА. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до завершения опасности.

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