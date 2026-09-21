Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своем официальном телеграм-канале.

Что известно о последствиях российского террора?

Зеленский рассказал, что в Запорожье в результате вражеского обстрела повреждены жилые девятиэтажные дома, корпус университета, торговый центр и котельная. На данный момент известно о пяти раненых, часть жителей пришлось эвакуировать.

В Лозовой в Харьковской области вражеский дрон взял жизнь женщины, еще трое человек получили ранения. Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает подавать сигналы о готовности расширить войну и не ослабляет эскалационные шаги. По его словам, стабильность мира уже разрушена этой агрессией, поэтому международное сообщество должно усилить давление на Москву.

Мы должны и дальше оказывать давление на агрессора, чтобы положить конец этой войне. Каждый ответ и далеко идущие санкции – это давление, которое реально работает, и мир это чувствует,

– отметил глава государства.

Зеленский отметил, что параллельно с военным и санкционным ответом должна более активно работать дипломатия. Во время предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН Украина будет поднимать вопрос о совместных усилиях для достижения справедливого мира.

По словам президента, достижение мира является главной задачей, которой сейчас должны заниматься все мировые лидеры.

Напомним, ночью российские войска атаковали Одесскую область, в результате чего загорелись складские помещения сети продуктовых супермаркетов. Известно, что эти составы уже раньше подвергались ударам. Пожар ликвидировали более 80 спасателей, к счастью, обошлись без погибших и пострадавших.

Кроме того, оккупанты атаковали Кировоградскую область, под ударом оказалось предприятие в Кропивницком районе. В результате обстрела пострадал работник предприятия, его госпитализировали, также повреждены частные дома и возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.