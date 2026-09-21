Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі.

Що відомо про наслідки російського терору?

Зеленський розповів, що у Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові дев'ятиповерхівки, корпус університету, торговельний центр та котельня. Наразі відомо про п'ятьох поранених, частину жителів довелося евакуювати.

У Лозовій на Харківщині ворожий дрон забрав життя жінки, ще троє людей дістали поранення. Президент висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблої.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія продовжує давати сигнали про готовність розширити війну та не зменшує ескалаційних кроків. За його словами, стабільність світу вже зруйнована цією агресією, тому міжнародна спільнота має посилити тиск на Москву.

Ми повинні й далі тиснути на агресора, щоб закінчити цю війну. Кожна відповідь та далекобійні санкції – це тиск, який реально працює, і світ це відчуває,

– зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що паралельно з військовою та санкційною відповіддю має активніше працювати дипломатія. Під час майбутньої Генасамблеї ООН Україна порушуватиме питання спільних зусиль для досягнення справедливого миру.

За словами президента, досягнення миру є головним завданням, яким зараз повинні займатися всі світові лідери.

Нагадаємо, уночі російські війська атакували Одещину, внаслідок чого спалахнули складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. Відомо, що ці склади вже раніше зазнавали ударів. Пожежу ліквідували понад 80 рятувальників, на щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Крім того, окупанти атакували Кіровоградщину, під ударом опинилося підприємство у Кропивницькому районі. Внаслідок обстрілу постраждав працівник підприємства, його госпіталізували, також пошкоджено приватні будинки та виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.