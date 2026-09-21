Про це повідомили в КМВА.

Що відомо про вибухи у Києві?

Росія продовжує терор Києва. Від ранку столицю атакують російські ударні дрони. Протиповітряна знищує безпілотники у небі над містом.

Повітряні сили повідомляли, що ворожі цілі фіксувалися раніше в області й рухалися вони безпосередньо на Київ.

Ударний БпЛА повз Бучу у напрямку Києва, курс південно-східний,

– зазначили оборонці неба.

У столиці триває жовтий рівень повітряної тривоги, який попереджає про загрозу БпЛА. Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

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Нагадаємо, Зеленський розповів, що увечері та вночі російські війська атакували десять областей України, спричинивши загибель і поранення цивільних. У Запоріжжі внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхові будинки, університетський корпус і торговельний центр, а в Лозовій російський дрон забрав життя жінки.