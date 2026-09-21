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24 Канал Новости Украины В Киеве слышны взрывы: задействованы силы ПВО
21 сентября, 10:27
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Обновлено - 10:45, 21 сентября

В Киеве слышны взрывы: задействованы силы ПВО

Юлия Харченко

Утром 21 сентября в столице раздались взрывы. Известно, что противовоздушная оборона отражает атаку российских дронов.

Об этом сообщили в КМВА.

 

Что известно о взрывах в Киеве? 

Россия продолжает террор Киева С утра столицу атакуют российские ударные дроны. Противовоздушная уничтожает беспилотники в небе над городом.

Воздушные силы сообщали, что враждебные цели фиксировались ранее в области и двигались непосредственно на Киев.

Ударный БпЛА мимо Бучи в направлении Киева, курс юго-восточный, 
– отметили защитники неба.

В столице продолжается желтый уровень воздушной тревоги, предупреждающий об угрозе БПЛА. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до завершения опасности.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, угрозе атаки вражеских беспилотников, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать из телеграмма 24 Канала.

Напомним, Зеленский рассказал, что вечером и ночью российские войска атаковали десять областей Украины, повлекшие гибель и ранения гражданских. В Запорожье в результате ударов повреждены многоэтажные дома, университетский корпус и торговый центр, а в Лозовой российский дрон унес жизни женщины.
 

Известно, что в ночь на 21 сентября Россия атаковала Украину 172 ударными беспилотниками и боражирующими боеприпасами. Силы ПВО уничтожили или подавили 147 вражеских дронов и один боеприпас "Бандероль"/"Дань-Т".

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