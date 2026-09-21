В Киеве слышны взрывы: задействованы силы ПВО
Утром 21 сентября в столице раздались взрывы. Известно, что противовоздушная оборона отражает атаку российских дронов.
Об этом сообщили в КМВА.
Что известно о взрывах в Киеве?
Россия продолжает террор Киева С утра столицу атакуют российские ударные дроны. Противовоздушная уничтожает беспилотники в небе над городом.
Воздушные силы сообщали, что враждебные цели фиксировались ранее в области и двигались непосредственно на Киев.
Ударный БпЛА мимо Бучи в направлении Киева, курс юго-восточный,
– отметили защитники неба.
В столице продолжается желтый уровень воздушной тревоги, предупреждающий об угрозе БПЛА. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до завершения опасности.
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Известно, что в ночь на 21 сентября Россия атаковала Украину 172 ударными беспилотниками и боражирующими боеприпасами. Силы ПВО уничтожили или подавили 147 вражеских дронов и один боеприпас "Бандероль"/"Дань-Т".