В Киеве снова экстренно выключили свет в обход графиков: где именно

В Киеве 2 ноября экстренно выключили свет жителям нескольких жилых массивов. Произошло это в обход действующих графиков отключения света.

Как рассказали в ДТЭК "Киевские электросети", к аварийному отключению света прибегли из-за атаки России.

Важно Отключение света в Украине: графики и перечень городов

Перегрузка электросетей наблюдается на:

Оболони,

Виноградаре,

Минском массиве,

Святошино,

Академгородке,

Беличах,

Южной Борщаговке,

Подоле и Куреневке.



Поэтому возможны применение экстренных отключений света вне графиков. Они необходимы, чтобы уберечься от массовых аварий на оборудовании. Энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию к концу этой недели,

– отметили в ДТЭК.

Добавим, что в Киевской области без электроснабжения все еще остаются 16 тысяч домов. Свет обещали восстановить до конца дня.

Угрожает ли Украине полное отключение энергосистемы после ударов врага

После того, как российские оккупанты недавно снова ударили по энергосистеме Украины, кое-где ввели новые отключения света. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заверил, что отключения энергосистемы в Украине продуманы. На сегодняшний день уровень общих повреждений энергетической инфраструктуры в Украине находится в пределах 35 – 45%.

Хотя повреждения значительные, но "блекаут" Украине не угрожает. Харченко объяснил, что в английской системе событий это полное исключение энергосистемы. Тогда она становится неуправляемой – она отключается, есть много техногенных аварий.

Сколько еще украинцы будут оставаться без света

Как рассказал эксперт "Центра развития города" Юрий Щедрин, сколько еще будут продолжаться аварийные отключения света — до сих пор вопрос. Ведь Россия продолжает атаковать энергосистему Украины.

К сожалению, сейчас сказать, сколько это будет продолжаться. Все будет зависеть от ситуаций, которые будут возникать, как быстро будут восстанавливать разрушения и будет ли новое оборудование. Это может быть несколько дней, а иногда и недели и месяцы. Энергосистема потребует ремонта,

– добавляет аналитик.

Как можно помочь избежать плановых отключений света

Пока восстанавливаются поврежденные объекты, можно избежать отключений только благодаря экономии. Если каждый потребитель будет экономно использовать электроэнергию, то потребуется снижение мощности. Для этого достаточно перенести работу бойлеров, обогревателей, посудомоечных и стиральных машин на ночные часы.

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