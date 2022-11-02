Як розповіли у ДТЕК "Київські електромережі", до аварійного відключення світла вдалися через атаку Росії.

Важливо Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Перевантаження електромереж спостерігається на:

Оболоні,

Виноградарі,

Мінському масиві,

Святошино,

Академмістечку,

Біличах,

Південній Борщагівці,

Подолі та Куренівці.

Тому можливі застосування екстрених відключень світла поза графіками. Вони необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня,

– наголосили у ДТЕК.

Додамо, що у Київській області без електропостачання все ще залишаються 16 тисяч домівок. Світло обіцяли відновити до кінця дня.

Чи загрожує Україні повне відключення енергосистеми після ударів ворога

Після того, як російські окупанти нещодавно знову вдарили по енергосистемі України, подекуди запровадили нові відключення світла. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко запевнив, що відключення енергосистеми в Україні продумані. Станом на зараз рівень загальних ушкоджень енергетичної інфраструктури в Україні перебуває у межах 35 – 45%.

Хоч ушкодження значні, та "блекаут" Україні не загрожує. Харченко пояснив, що в англійській системі подій – це повне виключення енергосистеми. Тоді вона стає некерованою – вона відключається, є багато техногенних аварій.

Скільки ще українці залишатимуться без світла

Як розповів експерт "Центру розвитку міста" Юрій Щедрін, скільки ще триватимуть аварійні відключення світла – і досі питання. Адже Росія надалі продовжує атакувати енергосистему України.

На жаль, зараз сказати скільки це триватиме. Усе залежатиме від ситуацій, що виникатимуть, як за швидко відновлюватимуть руйнування та чи буде нове обладнання. Це може бути й декілька днів, а інколи й тижні та місяці. Енергосистема потребуватиме ремонту,

– додає аналітик.

Як можна допомогти уникнути планових відключень світла

Поки відновлюються ушкоджені об'єкти, можна допомогти уникнути відключень лише економією. Якщо кожен споживач буде економно використовувати електроенергію, то буде необхідне зниження потужності. Для цього достатньо перенести роботу бойлерів, обігрівачів, посудомийних та пральних машин на нічні години.

Варте уваги – У Києві та області світла може не бути тижнями: дивіться відео