В Киеве снова упали обломки дрона

Киев оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов врага утром 29 января. По ним работало ПВО, после чего в столице зафиксировали падение обломков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Заметим, что до того падение произошло в еще одном районе.

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Какие последствия падения обломков

Ориентировочно в 09:08 появились первые сообщения о взрывах в Киеве, связанных с беспилотным летательным аппаратом. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о работе сил противовоздушной обороны по враждебным целям, из-за чего и было громко.

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Сейчас Тимур Ткаченко сообщил о повторном падении обломков в Киеве. Согласно обнародованным данным, это зафиксировали в Деснянском районе столицы, на открытой местности, в результате чего загорелась трава и кусты.

Устанавливается информация о повреждениях и пострадавших,

– уточнил руководитель КМВА.

К слову, незадолго до этого, обломки сбитого дрона упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы, они повредили забор и отдельно стоящее здание проходного Дарницкого депо. На месте работают экстренные службы.