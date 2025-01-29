Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Зауважимо, що до того падіння відбулося у ще одному районі.

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Які наслідки падіння уламків

Орієнтовно о 09:08 з'явилися перші повідомлення про вибухи у Києві, пов'язані з безпілотним літальним апаратом. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих цілях, через що і було гучно.

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Наразі Тимур Ткаченко повідомив про повторне падіння уламків у Києві. Згідно з оприлюдненими даними, це зафіксували у Деснянському районі столиці, на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава та кущі.

Встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих,

– уточнив керівник КМВА.

До слова, незадовго до цього, уламки збитого дрона впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці, вони пошкодили огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. На місці працюють екстрені служби.