Незадовго після цього у столиці пролунали вибухи, працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного та мера Віталія Кличка.

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Що відомо про атаку на Київ

Вдруге впродовж доби повітряну тривогу на території Києва оголосили о 09:03. Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли про безпілотний літальний апарат на межі Чернігівської та Київської областей, який рухався у південному напрямку.

Пізніше оборонці неба уточнили, що ворожий дрон летить у напрямку столиці. Згодом кореспонденти повідомили, що у Києві було чутно вибухи. Вони зауважили, що гучно було ще перед оголошення повітряної тривоги. Атаку прокоментував і мер Віталій Кличко.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях,

– уточнив посадовець.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, ППО у столиці працювала і за декілька годин до повторної атаки. Уламки збитого дрона впали неподалік станції метро в Дарницькому районі, вони пошкодили огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.