В Киеве сообщили о взрывах: три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу

С самого утра в Киевской области звучит воздушная тревога. Местные жители сообщили, что около 09:00 раздался взрыв.

О взрывах в Киеве сообщили корреспонденты в 09:07. Заметим, что в тот момент воздушная тревога в самой столице звучала почти 3 часа. Отмечаем, что риск возможных ракетных ударов сохраняется, так что не покидайте укрытий.

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Взрывы слышали как в Киеве, так и в области

Журналисты 24 канала сообщили о том, что взрывы раздавались также в Броварах, что в 25 километрах от столицы. Вскоре информацию подтвердил мэр Игорь Сапожко. Он отметил, что жители слышали работу ПВО.

Вскоре журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в результате взрыва в Киеве в одном из районов столицы исчез свет. Также он выложил фото, где можно увидеть, что в небе над городом поднялся дым.

Через несколько минут поступила информация и от замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко. Он отметил, что, по предварительной информации, зафиксировано три прилета. Враг попал в объект энергообеспечения на Левом берегу Киева.

Мэр города Виталий Кличко подчеркнул, что в городе снова прогремели взрывы. По его словам, оккупанты атаковали Деснянский район Киева. Глава городского совета отметил, что под удар попал объект критической инфраструктуры столицы. К месту попадания, добавил Кличко, отправились все необходимые службы. Как только появится дополнительная информация, он ее обязательно сообщит.

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Оккупанты атаковали энергосистему Житомира

Местные жители рассказали журналистам 24 канала, что в Житомирской области около 08:40 слышали взрывы по меньшей мере дважды. Известно, что после первого взрыва местами исчез свет. Атаку по областному центру вскоре подтвердил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что российские военные нанесли ракетный удар по объектам энергообеспечения. Зафиксировано 2 попадания. Как сообщил впоследствии мэр города Сергей Сухомлин, в результате Житомир остался без электроэнергии. Заметим, что в 09:19 в городе снова раздались взрывы.

Отмечаем, что риск ракетных ударов сохраняется. Так что оставайтесь в укрытиях до тех пор, пока не прозвучит отбой воздушной тревоги. Также ни в коем случае не следует игнорировать следующие сирены. Никто точно не знает, куда нанесет удар враг. Так что не рискуйте собственной жизнью!

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