В одной из школ Киева дети играли в "ТЦК" и чуть не покалечились: полиция отреагировала на вброс

В сети распространили сообщение, что якобы в одной из киевских школ дети "играли в ТЦК". Во время этой "забавы" один школьник сделал другому захват шеи и едва не сломал нос. В полиции уже прокомментировали, действительно ли был такой случай.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети и заявление полиции в комментарии ТСН.

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Дети играли в "ТЦК"

В январе в сети распространяли скриншот, на котором утверждалось, что якобы школьники играли в "ТЦК" и едва не покалечились. В сообщении призвали родителей поговорить с детьми об опасных играх, ведь во время перерыва в одной из школ произошел жуткий случай.

Сегодня во время перемены дети играли в игру "ТЦК" и выполняли захват рукой шеи, что чуть не сломали нос. Объяснительные написаны, разговор с заместителем директора по воспитательной работе провели!

– говорится в сообщении из сети.



Сообщение, которое распространяли в сети / Скриншот из телеграм-каналов

Что говорят в полиции об инциденте

В ювенальной полиции Киева в комментарии ТСН заявили, что тоже видели в сети сообщение об игре в "ТЦК" в одной из столичных школ. Однако подтверждения, что действительно был такой инцидент, пока нет.

По информации отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ НП в городе Киеве сообщения об опасных играх детей в "ТЦК" в одной из школ столицы в подразделения полиции Киева не поступали. Относительно сообщения, которое распространялось в сети, то его происхождение пока не установлено,

– сообщили в полиции Киева.

В то же время правоохранители отметили, что подразделения ювенальной полиции регулярно проводят профилактические мероприятия в учебных заведениях Киева. Все мероприятия проходят для того, чтобы предотвратить правонарушения в детском, в частности образовательной среде, выявлению причин и условий, способствующих их совершению, оказания помощи детям уязвимых категорий, а также налаживания партнерских отношений с детьми.

Кроме того, ювенальные полицейские постоянно мониторят социальные сети по выявлению инцидентов с участием несовершеннолетних.