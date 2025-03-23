В Киеве 7-летний мальчик умер у стоматолога: прокуроры определяют, есть ли вина врача

В стоматологической клинике в Киеве недавно умер мальчик. 7-летнему ребенку ввели наркоз, в результате чего у него остановилось сердце. По данному факту открыли уголовное производство.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Врачам, которые вводил анестезию, грозит наказание за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

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Гибель ребенка в столичной клинике расследуют прокуроры

Во время лечения в частной стоматологической клинике в Киеве 7-летнему мальчику ввели наркоз. После этого ребенку внезапно стало плохо. У мальчика остановилось сердце. В течение двух часов медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

Правоохранители начали расследование, чтобы установить причины смерти и качество предоставленных пациенту медицинских услуг.

Если установят, что мальчик умер из-за действий медицинских работников, им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до трех лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На месте гибели ребенка работали следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции.

Не первый случай гибели ребенка в стоматологии

Подобный случай произошел во Львове. В стоматологическом кресле умер 5-летний мальчик. Врач не имела права работать с детьми и использовала поддельный сертификат. Ей объявили о подозрении в совершении ряда преступлений, включая ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и подделку документов.