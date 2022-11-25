Кого Россия собирается победить: сеть разорвала реакция киевлян на включение света

Украинцы – несгибаемая нация. Эти слова еще раз подтвердили видео из Киева, где впервые за 2 дня включили свет. Реакция киевлян на электроэнергию взорвала сеть.

Вечером 24 ноября в одном из жилых комплексов столицы возобновили электроэнергию. Видео с места происшествия распространили местные телеграм-каналы, пишет 24 канал.

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Как киевляне реагируют на включение света

Реакция жителей столицы на включение света просто поражает. Люди вышли на балконы и решили разделить с соседями радость от того, что их дома наконец-то со светом. Киевляне восклицали знаменитую песню "Путин ху*ло", пели гимн Украины и кричали "Слава Украине".

Все это происходило на фоне многоэтажек, в которых наконец-то восстановили свет. Эта несгибаемость украинцев еще раз показывает, что Россия никогда нас не преодолеет, ведь лучше – без света, но и без оккупантов.

В Киеве люди пели "Путин ху*ло" после подачи электроэнергии: видео

На фоне распеваний слышались радостные крики людей. Целый ЖК поздно вечером превратился в одну большую вечеринку.

Киевляне радуются включению света: видео

В Киеве люди пели гимн после того, как в них включили свет: видео

Киев – без света: последние новости

После того, как 23 ноября россияне совершили еще одну масштабную ракетную атаку по инфраструктуре нашей страны, почти вся Украина оказалась без света.

Во многих городах к вечеру удалось возобновить электроснабжение, однако не в Киеве.

Утром 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 70% города находятся без света, а водоснабжение было восстановлено только на левом берегу. Энергетики работали всю ночь, однако ситуация – критическая.

Вечером того же дня исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что свет в Киеве будут включать всего на 2 – 3 часа. Такое ограничение будет действовать до тех пор, пока не удастся увеличить объем производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.

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