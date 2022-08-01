Остановка транспорта во время тревоги: в КГГА объяснили, что будет с оплатой
1 августа 2022 , 18:15Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве во время воздушной тревоги общественный транспорт вынужден будет остановиться. Однако пассажиры не будут платить за проезд повторно после отбоя.
После тревоги люди должны покинуть транспорт и найти ближайшее укрытие. Это нужно для безопасности.
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Как все будет происходить
- Трамваи будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширения проезжей части – "кармана".
- Когда объявят отбой, водитель будет ждать пассажиров еще 10 минут. Люди, которые не успеют вернуться к транспортному средству, смогут воспользоваться следующим.
Оплачивать проезд повторно не нужно в обоих случаях. Контроллеры будут знать об этом и будут иметь соответствующие инструкции.
В КГГА призвали частных перевозчиков соблюдать правила безопасности, не пренебрегать тревогой, а также засчитывать пассажирам предварительно уплаченный проезд после возобновления движения.Обратите внимание! Метрополитен тоже не работает во время тревоги. Так было и раньше. Он не будет осуществлять перевозки и будет прекращать работу станций открытого типа.
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