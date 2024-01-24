В Киеве на Печерске вода потекла на дорогу: люди без воды, движение транспорта ограничат

В столице вечером 24 января произошла авария: вода из водопровода потекла на проезжую часть. Что известно о ситуации – расскажет 24 Канал.

Авария произошла на улице Михаила Бойчука. Это Печерский район Киева, местность Зверинец. Улица расположена между станциями метро "Лыбедская" и "Выдубичи", справа от нее – ботанический сад имени Гришко.

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В Киеве произошла авария

На улице Бойчука, 35, на проезжую часть произошла утечка из водопровода диаметром 300 миллиметров. Специалисты "Киевводоканала" оперативно прибыли на место для локализации утечки. Работники "Киевавтодора" также привлечены к устранению аварийной ситуации,

– сообщили в КГГА.

Где произошла авария с вытоком воды на дорогу в Киеве: показываем на карте

Впоследствии в КГГА сообщили, что утечка на улице Михаила Бойчука, 35, локализована.

Временно без водоснабжения остаются пять жилых домов – это номера 31, 33, 34, 34-А, 35 по улице Михаила Бойчука.

Рядом на улице Михаила Бойчука, 41, расположен бюветный комплекс. Сотрудники "Киевводоканала" продолжают работать на месте утечки. При выполнении разрытия на тротуаре будет ограничено движение транспорта по первой полосе,

– информирует власть.

В водоканале сообщили, что заявка к ним поступила в 20:40. Вода текла из-под земли по улице Бойчука, 35, на проезжей части. На месте работники Киевводоканала и коммунальщики.

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