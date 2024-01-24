Аварія сталася на вулиці Михайла Бойчука. Це Печерський район Києва, місцевість Звіринець. Вулиця розташована між станціями метро "Либідська" та "Видубичі", праворуч від неї – ботанічний сад імені Гришка.

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У Києві сталася аварія

На вулиці Бойчука, 35, на проїжджу частину стався витік із водопроводу діаметром 300 міліметрів. Фахівці "Київводоканалу" оперативно прибули на місце для локалізації витоку. Працівники "Київавтодору" також залучені до усунення аварійної ситуації,

– повідомили в КМДА.

Де сталася аварія з витоком води на дорогу в Києві: показуємо на карті

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